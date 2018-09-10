Энергетики Владивостока принимают новую ТЭЦ

Владивосток, , 22:34 — REGNUM В преддверии Восточного Экономического Форума из Дальневосточного Федерального округа стали поступать новости, связанные с энергетической отраслью.

Президент России Владимир Путин уже несколько лет назад назвал Дальний Восток «национальным проектом России XXI века», еще в 2012 году правительство приняло Комплексную программу опережающего развития региона. Губернаторы и министры регулярно докладывают о всё новых инвестиционных проектах, появляющихся в краях и областях, однако сегодня на заседании президиума Госсовета Путин констатировал, что отток работоспособного населения из региона продолжается.

Основа нормальных условий проживания в любом из городов, поселков и сел Дальнего Востока — надежное тепло‑ и энергоснабжение. До того момента, пока уважаемые сотрудники правительства не смогут понять, что развитие инфраструктуры, дорог, промышленности и сельского хозяйства будут возможны в регионе только после того, как будут комплексно решены проблемы энергетики, изменений ждать не приходится. Когда это может произойти, можно только догадываться, поэтому любая новость, связанная с энергетикой Дальнего Востока заслуживает самого доброжелательного внимания.

Сегодня, 10 сентября государственная энергетическая компания РусГидро ввела в эксплуатацию первую газотурбинную установку ТЭЦ «Восточная» во Владивостоке — событие, значение которого для Приморского края трудно переоценить. ТЭЦ «Восточная» приходит на смену Центральной пароводяной бойлерной, построенной в конце 70-х годов прошлого века. В ней использовался пар, поступавший с Владивостокской ТЭЦ №2, расположенной в семи километрах. Уровень тепловых потерь, особенно с учетом 100% амортизации оборудования бойлерной, достигал фантастических значений, но теперь все это уходит в прошлое.

ТЭЦ «Восточная» имеет электрическую мощность 139,5 МВт, тепловую мощность — 432 Гкал/ч. ТЭЦ «Восточная» оснащена тремя комплектами современных газотурбинных установок. Отработавшие в турбинах горячие газы попадают в котлы-утилизаторы, где нагревают воду, — это повышает общую эффективность использования топлива. Для производства тепла установлены три пиковых водогрейных котла, а для производства пара для промышленных нужд — два паровых котла. Основным видом топлива является газ. ТЭЦ «Восточная» обеспечит до 20% потребности г. Владивосток в электроэнергии, а также потребность в тепле и горячей воде более 50 тыс. жилых квартир и промышленных предприятий. Проектная годовая выработка электрической энергии ТЭЦ составляет 791 млн кВт*ч, тепловой энергии — 1377 тыс. Гкал. При этом выбросы на новой ТЭЦ будут в 3−4 раза ниже предельно допустимых.

Напомним, что РусГидро остается единственной энергетической компанией в Дальневосточном регионе, строящей новые объекты тепло‑ и энергогенерации, одновременно ведя масштабную инвестиционную программу модернизации ГЭС по всей территории России.