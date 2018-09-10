Премьер-министр Вьетнама: необходима цифровизация экономики

Ханой, , 23:12 — REGNUM В Ханое состоялась рабочая встреча премьер-министра Вьетнама Нгуен Суан Фука с министром информации и связи Нгуен Мань Хунг, на которой присутствовали руководители Центрального комитета Коммунистической Партии Вьетнама (ЦК КПВ), вьетнамской народной армии, представители отраслей промышленности. Об этом сообщает вьетнамское издание «Куан дой нян зай».

Министр информации и связи Нгуен Мань Хунг отметил, что телекоммуникационные и информационные технологии являются крупной и успешно развивающейся отраслью в экономике Вьетнама в период индустриальной революции 4.0. Эта отрасль развивается наиболее активно. В настоящее время в ней заняты 900 тысяч человек, функционирует 28 тысяч предприятий, работа которых основана на информационных технологиях. На протяжении последних 10 лет эта отрасль экономики Вьетнама развивалась с 20% приростом ежегодно. В 2017 г. прирост составил 35%, достигнув суммарного объёма в 91,6 млрд долларов.

Премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук отметил, что Вьетнам должен активно развивать цифровую экономику. Он выразил удовлетворение ежегодным ростом отрасли информационных технологий и результатами — 18% ВВП в 2017 г.