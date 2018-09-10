Пакистан призвал Саудовскую Аравию инвестировать в добычу нефти в стране

Исламабад, , 23:15 — REGNUM В ходе встречи пакистанско-саудовской рабочей группы по вопросам торговли и инвестиций было решено определить конкретные сферы для развития совместного сотрудничества. Федеральный секретарь по торговле Пакистана (вторая по значимости должность в министерстве торговли Пакистана) Юнус Дагха назвал приоритетной добычу и переработку нефти.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Юнус Дхага призвал правительство Саудовской Аравии и частных саудовских инвесторов вкладывать деньги в добычу, переработку нефти, а также в химическое производство в Пакистане. Кроме того, рабочая группа обозначила ещё одну потенциальную сферу приложения саудовских капиталов — пищевая промышленность. Группа пакистанских предпринимателей провела презентацию завода по переработке мяса, отвечающего всем религиозным требованиям и сертифицированного в Саудовской Аравии. Этот проект может получить развитие благодаря саудовским инвестициям.

Кроме перспективных проектов, рабочая группа обсудила насущные проблемы — устранение нетарифных барьеров в торговле между странами и упрощение процедуры получения виз для пакистанских предпринимателей.