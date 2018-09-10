Росатом готовится к доставке ядерного топлива на БелАЭС

Минск, , 22:20 — REGNUM В Белоруссии на финишную прямую выходит подготовка к предстоящему физическому пуску первого в истории республики атомного энергетического блока, идет и подготовка единой энергетической системы Белоруссии к включению в ее состав такого мощного генерирующего источника.

6 сентября заместитель генерального директора Новосибирского завода химических концентратов (предприятие топливной компании ТВЭЛ) Дмитрий Давыдов сообщил, что все 163 основные тепловыделяющие сборки ядерного топлива и 17 резервных проходят последние проверки, часть из них уже помещена в транспортно-упаковочные контейнеры. В конце месяца вся партия топлива, предназначенная для первого блока БелАЭС будет готова к отправке, которая пройдет по неназванному маршруту под охраной и с соблюдением всех правил безопасности. Перед завозом топлива БелАЭС предстоит получить разрешение на ввоз ядерных материалов на площадку. Соответствующие документы уже рассматриваются в Госатомнадзоре.

В конце месяца на БелАЭС начнется комплексная проверка со стороны Госатомнадзора Белоруссии. Специалистам предстоит оценить завершенность сооружения основных объектов, участвующих в приемке и временном хранении топлива, транспортной инфраструктуры на площадке сооружения, объектов физической защиты. В октябре нынешнего года также ожидается инспекция МАГАТЭ. Специалистам предстоит оценить завершенность сооружения основных объектов, участвующих в приемке и временном хранении топлива, транспортной инфраструктуры на площадке сооружения, объектов физической защиты. По окончании проверки Госатомнадзор представит отчет о ее результатах в МАГАТЭ, инспекция которого прибудет в Островец с дополнительной проверкой в конце октября.

Загрузка ядерного топлива в реактор запланирована на январь 2019 года, после проверки работы станции во всех режимах с имитаторами ТВС. Все эти многочисленные проверки, тестирование оборудования, контроль топлива после его транспортировки — часть тех требований по безопасности АЭС, которые были разработаны МАГАТЭ с учетом выводов, сделанных после аварии на АЭС «Фукусима-1». Уровень постфукусимских требований настолько высок, что на фоне всех проводимых мероприятий алармистские выступления литовских политиков выглядят крайне нелепо.

Евро-Азиатский Банк Развития, созданный в рамках ЕАЭС, приступил к рассмотрению возможности финансирования проекта министерства энергетики Белоруссии — по соглашению с «Русатом — Международная сеть» ведомство готово приступить к строительству газотурбинных пиковых электростанций общей мощностью 800 МВт. Эти станции необходимы для обеспечения стабильного режима работы энергоблоков БелАЭС в часы утренних пиков потребления — это гарантирует стабильный режим атомных реакторов. Предварительная стоимость пиковых электростанций, по информации от руководителя проектного блока ЕАБР Всеволода Смакова, составляет около 100 млн евро. Реализация проекта позволит значительно избежать необходимости маневрирования мощностью реакторов и, тем самым, продлить срок их эксплуатации и увеличить уровень их безопасности.