Поток нелегальной миграции из Бангладеш в Индию сократился

Дакка, , 00:39 — REGNUM Глава управления пограничных войск Бангладеш генерал-лейтенант Шафинул Ислам заявил, что поток нелегальных мигрантов из Бангладеш в Индию сократился. По сообщению индийского новостного издания «Хинду», за последние полгода было зафиксировано лишь 100 попыток нелегального пересечения границы двух стран, что стало результатом повышения уровня жизни населения Бангладеш.

Ранее Шафинул Ислам принял участие в переговорах между главами управлений пограничных войск Индии и Бангладеш. Он и его индийский коллега К.К. Шарма обсудили состояние границы между странами и возможности повышения ее безопасности. Глава управления пограничных войск Индии выразил особую обеспокоенность контрабандой фальшивых купюр и трансграничной работорговлей.

Еще одной темой для обсуждения стали предположения Нью-Дели о наличии на приграничной территории Бангладеш опорных баз повстанческих группировок, действующих против правительства Индии. В ходе переговоров со своим индийским коллегойШафинул Ислам категорически отрицал присутствие подобных группировок на территории страны. Он подчеркнул, что правительство Бангладеш не позволяет использовать свою территорию для нанесения ударов по соседним странам.