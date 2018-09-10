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МИД КНР: Китай ответит на любые пошлины США

Экономика

«Китайская сторона неизбежно примет контрмеры»

Пекин, 10 сентября 2018, 22:09 — REGNUM  Правительство Китая готово ответить на любые пошлины США — даже в случае, если они будут затрагивать весь китайский экспорт в Соединенные Штаты, 10 сентября передает агентство Reuters.

«Если американская сторона будет упрямо цепляться за свой курс и предпримет какие-то новые тарифные меры против Китая, тогда китайская сторона неизбежно примет контрмеры для решительной защиты наших законных прав», — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться пошлинами на $200 млрд импортируемых китайских товаров, и готов распространить пошлины на 100% импорта из КНР.

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Торговая война между Китаем и США
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