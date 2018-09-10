МИД КНР: Китай ответит на любые пошлины США

Пекин, , 22:09 — REGNUM Правительство Китая готово ответить на любые пошлины США — даже в случае, если они будут затрагивать весь китайский экспорт в Соединенные Штаты, 10 сентября передает агентство Reuters.

«Если американская сторона будет упрямо цепляться за свой курс и предпримет какие-то новые тарифные меры против Китая, тогда китайская сторона неизбежно примет контрмеры для решительной защиты наших законных прав», — заявил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться пошлинами на $200 млрд импортируемых китайских товаров, и готов распространить пошлины на 100% импорта из КНР.

Читайте также: Трамп заявил о новых торговых санкциях против Китая на $267 млрд