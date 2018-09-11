Японские предприятия на Хоккайдо получат кредиты на восстановление

Саппоро, Япония, , 00:40 — REGNUM Малые и средние предприятия, понесшие ущерб после землетрясения на острове Хоккайдо (центр префектуры город Саппоро), смогут получить кредиты на особых условиях в филиалах финансируемых государством финансово-кредитных учреждений.

Кредиты станут выдаваться с 7 сентября в филиалах «Японской финансовой корпорации» и «Коммерческого банка Шинкина» государственных финансовых учреждений в городах Саппоро, Асахикава, Хакодате, Обихиро и Кусиро, все из которых находятся на Хоккайдо, сообщила NHK, японская центральная телерадиокомпания.

Под особыми условиями кредитования понимается отсрочка погашения оформленного кредита. Помощь будет оказана также Японской финансовой корпорацией и Торгово-промышленным фондом в размере до 95 млн рублей. Кредит для восстановления после стихийного бедствия будет выдаваться предприятиям отдельно от обычных кредитов.