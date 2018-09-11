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Золотовалютные резервы Южной Кореи сокращаются

Экономика

Сокращение золотовалютных резервов Южной Кореи продолжается уже третий месяц подряд

Сеул, 11 сентября 2018, 00:43 — REGNUM  Банк Кореи сообщил о продолжающемся сокращении золотовалютных резервов.

По информации южнокорейского новостного агентства KBS, за июль-август резервы уменьшились на 1 млрд 320 млн долларов и составили 401 миллиард долларов. Примечательно, что с марта по июль резервы увеличивались, однако в последнее время тенденция изменилась.

Эксперты объясняют сокращение резервов в первую очередь ослаблением национальной валюты. За тот же период курс южнокорейской воны по отношению к доллару США упал на 5%.

На данный момент Республика Корея занимает 9 место в мире по объёму золотовалютных резервов. В первую тройку входят Китай (3117 млрд долларов), Япония (1256 млрд) и Швейцария (804 млрд).

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Зарубежная хроника
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