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Рост ВВП Южной Кореи замедлился из-за торговых войн и высоких цен на нефть

Экономика

Во втором квартале 2018 года экономика Южной Кореи выросла всего на 0,6%

Сеул, 11 сентября 2018, 00:42 — REGNUM  Банк Кореи обнародовал статистику роста экономики Республики Корея за второй квартал 2018 года. Согласно отчету, во втором квартале валовый внутренний продукт (ВВП) вырос на 0,6% против 1% в первом квартале и составил 358 млрд долларов. По итогам первого полугодия в годовом выражении рост ВВП составит 2,8%, что ниже прогнозов на 0,2%. Также на 1% сократился валовый национальный доход, что отражает негативные тенденции в экономике.

Южнокорейское новостное агентство KBS полагает, что падение экономических показателей связано с сокращением инвестиций в строительство и ухудшением условий международной торговли, вызванного торговыми войнами США и Китая и высокими ценами на нефть.

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Зарубежная хроника
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