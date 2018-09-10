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ЕАБР планирует открыть представительство в Узбекистане

Экономика

Узбекистан не является членом ЕАБР

Ташкент, 10 сентября 2018, 22:00 — REGNUM  Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует открыть представительство в Узбекистане и начать работу в аграрном секторе, промышленности и добывающей отрасли, сообщает 10 сентября агентство «Спутник».

В банке отметили, что Узбекистан пока не является членом ЕАБР. Решение о вступлении может быть принято на правительственном уровне. Участниками банка являются Армения, Белоруссия, Киргизия и Таджикистан.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября глава ЕАБР Андрей Бельянинов заявил, что рубль может стать расчетной единицей в рамках ЕАЭС. Компании, которые сотрудничают с банком, готовы к такому решению.

Читайте ранее в этом сюжете: «ЕАБР может превратить рубль в расчётную единицу ЕАЭС»

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Экономика Узбекистана
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