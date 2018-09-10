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«Сто лет такого не было!» — Трамп похвастался ростом ВВП

Экономика

«Рост ВВП (4,2%) впервые превысил уровень безработицы (3,9%) более чем за 100 лет!»

«Сто лет такого не было!» — Трамп похвастался ростом ВВП
Иван Шилов © ИА REGNUM
Дональд Трамп

Вашингтон, 10 сентября 2018, 20:43 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп сообщил, что впервые за сто лет рост американского ВВП превысил уровень безработицы в стране — 10 сентября американский президент сообщил об этом достижении своим подписчикам в «Твиттере».

"Рост ВВП (4,2%) впервые превысил уровень безработицы (3,9%) более чем за 100 лет!» — написал Трамп в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 10 сентября, Трамп написал в Twitter, что состояние экономики США является «лучшим в истории», и напомнил экс-президенту Бараку Обаме о «волшебной палочке», которую тот рекомендовал использовать для решения экономических проблем.

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