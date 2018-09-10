МВФ может дать Украине кредит из-за непростых отношений с Россией — эксперт

Киев, , 19:22 — REGNUM Международный валютный фонд предоставит Украине кредит из-за непростых отношений Киева и Москвы. Об этом 10 сентября в эфире телеканала NewsOne заявил экс-министр экономики Украины Владимир Лановой.

«МВФ предоставит небольшую помощь в силу разных причин — это положение нашего государства в отношении с Россией. Всё это в совокупности повлияет на то, что деньги дадут», — прогнозирует Лановой.

Он напомнил, что в 2018 году Украина брала кредиты на внешних финансовых рынках под рекордные 9% годовых.

«Последние полтора года никаких денег от МВФ не было. Украина выходила на рынки частных облигаций, в частности это произошло недавно. Там проценты были под 9%. В Греции наибольшие проценты были 7%, а у нас уже 9%. Мы не можем оплачивать такие проценты, в нашем бюджете не хватит средств, мы все будем голые и босые. Если МВФ сейчас не даст, чтобы рассчитаться с долгами, у нас пришло время платить по долгам, нужно будет идти на большие проценты с большими штрафами для страны», — пояснил Лановой.

Эксперт обвинил правительство в непрофессиональном планировании бюджета Украины.

«Украина заложила в свои финансовые балансы получение кредитов от МВФ. Если бы она спланировала другой бюджет, другой платежный баланс, то потребности в таких кредитах не было бы. У нас получается так, что кредиты получает власть, а население отдает долги. К сожалению, эта долговая петля затягивается», — сказал Лановой.

Он призвал Киев привлекать иностранные инвестиции и обеспечить финансовую независимость от МВФ.

«Должны идти рыночные процессы. Нашим банкам нужно брать кредиты за границей, реинвестировать в нашу экономику, покупать акции наших предприятий на мировых биржах и т.п. Нужно включать все эти рыночные механизмы, а не садиться на крючок к одному кредитору и таким образом терять независимость. Нужно проводить реформы — провести финансовую модернизацию, изменить бюджет, не закладывать такие долги и огромные дефициты. А потом накручивается инфляция. Инфляция толкает валютный курс. Валютный курс проваливается, и МВФ говорит: «Пересмотрите свои тарифы», потому что в гривнах это уже другие значения», — добавил Лановой.

Как сообщалось, 7 сентября премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Украине грозит дефолт, если Киев не поднимет цены на газ для населения и не погасит долги перед МВФ.

«Для чего нам нужно выполнять обязательства перед международными организациями? Для одной цели — у нас с вами с 2005 года по 2013 год накоплено 50 млрд долл. внешних долгов… Каждый год мы тратим на обслуживание этих долгов 130 млрд грн. — 5 млрд долл. Их надо где-то взять и заработать. Но вместо того, чтобы взять деньги, вложить их в экономику и получить экономический рост и с экономического роста давать людям нормальные зарплаты, пенсии и т.д., давали подачки», — считает Гройсман.