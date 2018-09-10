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Энергетики Дагестана оперативно восстановили снабжение трех районов

Экономика

Электроснабжение Ахтынского, Докузпаринского, Рутульского районов республики восстановилось за полтора часа

Махачкала, 10 сентября 2018, 19:22 — REGNUM  Всего полтора часа потребовалась энергетикам «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу компаний «Россети») для устранения технологического нарушения, произошедшего 10 сентября в 16.15 мск.

Под действием автоматической защиты произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Усухчай — Магарамкент» с отпайкой на подстанцию «Заречная». В результате обесточенными оказались три ПС 110 кВ: «Ахты», «Усухчай», «Заречная» и три ПС 35 кВ — «Заря», «Зрых», «Рутул», а также 391 трансформаторная подстанция. Отключенная мощность составила 7 МВт.

Без энергоснабжения оставались Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский районы Дагестана.

В 17.28 мск энергетикам удалось запитать большую часть потребителей. Отключенная мощность сократилась до 2,5 МВт.

В 17:45 все потребители были запитаны.

Оперативная и слаженная работа энергетиков при устранении данного технологического нарушения — это еще один из результатов, проведенных Группой компаний «Россети» во время Всероссийских учений энергетиков в Дагестане, которые прошли с 20.07.18 по 20.08.18 в четырех районах и двух городах республики.

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