Энергетики Дагестана оперативно восстановили снабжение трех районов

Махачкала, , 19:22 — REGNUM Всего полтора часа потребовалась энергетикам «Дагестанской сетевой компании» (входит в группу компаний «Россети») для устранения технологического нарушения, произошедшего 10 сентября в 16.15 мск.

Под действием автоматической защиты произошло отключение воздушной линии 110 кВ «Усухчай — Магарамкент» с отпайкой на подстанцию «Заречная». В результате обесточенными оказались три ПС 110 кВ: «Ахты», «Усухчай», «Заречная» и три ПС 35 кВ — «Заря», «Зрых», «Рутул», а также 391 трансформаторная подстанция. Отключенная мощность составила 7 МВт.

Без энергоснабжения оставались Ахтынский, Докузпаринский, Рутульский районы Дагестана.

В 17.28 мск энергетикам удалось запитать большую часть потребителей. Отключенная мощность сократилась до 2,5 МВт.

В 17:45 все потребители были запитаны.