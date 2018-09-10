«Народный банк Казахстана» открыл в Узбекистане свое отделение

Астана, , 19:17 — REGNUM «Народный банк Казахстана» открыл отделение банка в Ташкенте, которое получило название Tenge bank, сообщает 10 сентября агентство «Казинформ».

Соответствующее решение было принято 6 сентября на совете директоров казахстанского банка.

Напомним, в июле 2018 года Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора. Документ позволяет коммерческим банкам двух стран выходить на рынки соседней страны.

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