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«Народный банк Казахстана» открыл в Узбекистане свое отделение

Экономика

Ранее Узбекистан и Казахстан подписали соглашение в сфере банковского надзора

Астана, 10 сентября 2018, 19:17 — REGNUM  «Народный банк Казахстана» открыл отделение банка в Ташкенте, которое получило название Tenge bank, сообщает 10 сентября агентство «Казинформ».

Соответствующее решение было принято 6 сентября на совете директоров казахстанского банка.

Напомним, в июле 2018 года Национальный банк Казахстана и Центральный банк Узбекистана подписали соглашение о взаимодействии в сфере банковского надзора. Документ позволяет коммерческим банкам двух стран выходить на рынки соседней страны.

Читайте ранее в этом сюжете: Узбекистан и Казахстан будут сотрудничать в сфере банковского надзора

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