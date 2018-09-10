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Стоимость жилья в Казахстане выросла на 1,6% с начала года

Экономика

В августе цены выросли на 0,1%

Астана, 10 сентября 2018, 19:04 — REGNUM  Средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане составляет 264 264 тенге ($698), что на 1,6% больше, чем в начале 2018 года, сообщает 10 сентября комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В августе цены выросли на 0,1%. Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 0,2%, до 184 074 тенге ($486). Стоимость арены выросла на 1,2%, до 1340 тенге ($3,54) за квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2018 года стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане составила 1335 тенге (244,3 рубля по курсу на 9 апреля), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За два месяца в Казахстане увеличилась стоимость аренды жилья

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Экономика Казахстана
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