Стоимость жилья в Казахстане выросла на 1,6% с начала года

Астана, , 19:04 — REGNUM Средняя стоимость одного квадратного метра нового жилья в Казахстане составляет 264 264 тенге ($698), что на 1,6% больше, чем в начале 2018 года, сообщает 10 сентября комитет по статистике министерства национальной экономики республики.

В августе цены выросли на 0,1%. Стоимость одного квадратного метра на вторичном рынке жилья выросла на 0,2%, до 184 074 тенге ($486). Стоимость арены выросла на 1,2%, до 1340 тенге ($3,54) за квадратный метр.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых двух месяцев 2018 года стоимость аренды благоустроенного жилья в Казахстане составила 1335 тенге (244,3 рубля по курсу на 9 апреля), что на 3% больше, чем за аналогичный период 2017 года.

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