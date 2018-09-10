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Объем казахстанского рынка электронной коммерции превысил $400 млн

Экономика

Законопроект направлен на повышение доверия населения и бизнеса к электронной торговле

Астана, 10 сентября 2018, 18:45 — REGNUM  В 2018 году объем рынка электронной коммерции составил 159,6 млрд тенге ($421,5 млн), сообщает 10 сентября издание InformBuro со ссылкой на концепцию проекта закона по вопросам развития бизнес-среды и регулирования торговой деятельности.

На рынок услуг приходится 71,2 млрд тенге ($188 млн), на рынок интернет-товаров — 88,4 млрд тенге ($233,5 млн). Законопроект направлен на повышение доверия населения и бизнеса к электронной торговле.

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2018 года владельцы интернет-магазинов в Казахстане были освобождены от уплаты подоходного налога. Для получения налоговой льготы необходимо соблюдение нескольких условий: безналичный расчет за товары, заключение договора в режиме онлайн, наличие собственной службы доставки или договора с другой службой.

Читайте ранее в этом сюжете: Интернет-магазины Казахстана стали получать налоговые льготы

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Экономика Казахстана
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