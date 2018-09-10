Калининград и Белоруссия спасают электроэнергетику Литвы

Вильнюс, , 18:14 — REGNUM

Старший экономист литовского отделения крупнейшего банка в странах Прибалтики SEB Тадас Повилаускас сегодня, 10 сентября, представил анализ тенденций на электроэнергетическом рынке Литвы, в котором констатировал неизбежность скорого роста цен за электричество для бытовых потребителей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Он напомнил, что средняя цена на электричество на бирже Nord Pool за восемь месяцев этого года составляла 47 евро за мегаватт-час, что на треть больше, чем в 2017 году. Однако в Литве цены — регулируются, в связи с чем, ещё по прошлогоднему решению комиссии по контролю за ценами и энергетикой, оптовая цена на электричество составляла 3,4 цента за киловатт-час, а до конечного бытового потребителя она доходила уже за 11,3 центов за киловатт-час. Из-за увеличения цен на бирже в 2018 году во всём регионе эксперт прогнозирует неминуемое увеличение стоимости электричества в 2019 году уже для бытовых потребителей. Насколько — решит комиссия по контролю за ценами и энергетикой, однако Повилаускас считает, что повышение будет отражать общую тенденцию на рынке и скачок цен будет как минимум на треть.

Говоря о причинах, эксперт назвал понижение уровня воды на гидроэлектростанциях региона в связи с засушливым летом, ремонт АЭС в Швеции и Финляндии, увеличение цен на природный газ. При этом он не считает, что на цены в Литве повлияла остановка подводного соединения между Литвой и Швецией NordBalt, которую в настоящий момент ремонтируют.

Повилаускас отметил, что в августе в некоторые дни цена на электричество в Литве была ниже, чем в Швеции. Не улучшило ситуацию и соединение между Литвой и Польшей LitPolLink — цена на электроэнергию в Польше ещё выше, нежели, чем в Литве.

Экономист также подчеркнул, что в Литве вырабатывается только треть необходимого электричества. Остальные две-трети в последнее время Литва импортирует из Калининградской области и Белоруссии — она там дешевле.

«Сегодняшняя ситуация на рынке электроэнергетики показывает, какое влияние на цены на электричество имеют временно остановленные несколько блоков АЭС в Швеции и Финляндии. Если шведы сдержат слово и до 2020 года остановят два блока АЭС, дешёвой электроэнергии на рынке станет уже не временно», — прогнозирует Повилаускас.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны Прибалтики до 2025 года планируют выйти из общей постсоветской электроэнергетической системы БРЭЛЛ (Белоруссия-Россия-Эстония-Латвия-Литва). Литва, тем временем, приняла закон о запрете покупки электроэнергии со строящейся в настоящее время в Белоруссии АЭС. Аналогично Литва протестовала и против строительства Балтийской АЭС в Калининградской области.