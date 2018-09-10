Казахстан и Россия планируют создать СЭЗ на Байконуре

Байконур, Казахстан, , 18:02 — REGNUM Председатель правления национальной компании Kazakh Invest Сапарбек Туякбаев и посол России в Казахстане Алексей Бородавин обсудили создание свободной экономической зоны на территории комплекса «Байконур», сообщили 10 сентября в пресс-службе Kazakh Invest.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках ЕАЭС. Затронута также тема сотрудничества в рамках договоренностей, достигнутых в ходе саммита прикаспийских государств в Актау.

Напомним, общий объем российских инвестиций в экономику Казахстана составляет $12 млрд. В настоящее время на территории республики реализуется около 50 крупных инвестиционных проектов.

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