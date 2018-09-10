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За неделю объем торгов на фондовой бирже Узбекистана превысил $500 тыс

Экономика

Доля торгов акциями коммерческих банков составила 92,4%

Ташкент, 10 сентября 2018, 18:05 — REGNUM  С 5 по 8 сентября на республиканской фондовой бирже «Ташкент» было совершено 76 сделок купли-продажи на сумму 4,2 млрд сумов ($536,6 тыс.), сообщает 10 сентября издание UzRepost.

За отчетный период доля торгов акциями коммерческих банков составила 92,4%. Основной объем сделок пришелся на банк Turkiston. Средний оборот ценных бумаг составил 1,03 млрд сумов ($131,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Корейская фондовая биржа (KRX) вошла в состав республиканской фондовой биржи «Ташкент» с долей 25% плюс один процент. В обмен корейские партнеры внедрили «под ключ» единый программно-технический комплекс.

Читайте ранее в этом сюжете: Корейская фондовая биржа запускает работу в Узбекистане

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Экономика Узбекистана
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