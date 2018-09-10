За неделю объем торгов на фондовой бирже Узбекистана превысил $500 тыс

Ташкент, , 18:05 — REGNUM С 5 по 8 сентября на республиканской фондовой бирже «Ташкент» было совершено 76 сделок купли-продажи на сумму 4,2 млрд сумов ($536,6 тыс.), сообщает 10 сентября издание UzRepost.

За отчетный период доля торгов акциями коммерческих банков составила 92,4%. Основной объем сделок пришелся на банк Turkiston. Средний оборот ценных бумаг составил 1,03 млрд сумов ($131,6 тыс.).

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Корейская фондовая биржа (KRX) вошла в состав республиканской фондовой биржи «Ташкент» с долей 25% плюс один процент. В обмен корейские партнеры внедрили «под ключ» единый программно-технический комплекс.

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