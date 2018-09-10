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Реальный эффективный курс рубля в августе снизился на 3,1%

Экономика

Снижение показателя с начала года составило 7%

Москва, 10 сентября 2018, 17:35 — REGNUM  Реальный эффективный курс рубля (по отношению к валютам ключевых торговых партнёров России с учётом инфляции), в августе снизился на 3,1%. Такую предварительную оценку приводит 10 сентября пресс-служба Банка России.

За период с января по август текущего года курс рубля снизился на 7%, а в годовом выражении к августу 2017 года — на 7,8%, сообщает регулятор.

Отмечается, что за август реальный курс рубля к доллару США снизился на 4,9%, к евро — на 3,8%, а за период с начала года — на 11,2% и 8,1% соответственно.

Эффективный курс рубля рассчитывается исходя из курсов валют государств — основных торговых партнёров России с учётом доли этих стран во внешнеторговом обороте России.

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