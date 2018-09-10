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В Дагестане 30% рынка автоперевозок находится «в тени»

Экономика

В Дагестане проходит общероссийское совещание по борьбе с нелегальными пассажирскими перевозками

Махачкала, 10 сентября 2018, 17:21 — REGNUM  В Дагестане приходится на нелегальных перевозчиков около трети всех пассажирских и грузовых перевозок. Попытки вывода их «из тени» не приводят к ощутимым результатам. Об этом заявил в ходе общероссийского совещания в Махачкале по вопросам борьбы с нелегальными пассажирскими перевозками врио министра транспорта и дорожного хозяйства Дагестана Ширухан Гаджимурадов.

«По самым скромным подсчетам, порядка 30% рынка пассажирских перевозок находятся «в тени», — приводит слова чиновника РИА «Дагестан».

По словам Гаджимурадова, в настоящее время в работу по исправлению ситуации активно включаются контрольные и финансовые органы. Число нелегалов должно снизиться, уверен замминистра.

Ранее премьер-министр Дагестана Артем Здунов на совещании при полномочном представителе президента РФ в СКФО Александре Матовникове сообщил, чтов отдельных отраслях экономики Дагестана доля «теневого сектора» достигает 60%.

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«Теневая» занятость и борьба с ней
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