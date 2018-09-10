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Росстат повысил оценку роста ВВП России во II квартале 2018 года

Экономика

Показатель повышен на 0,1%

Москва, 10 сентября 2018, 17:10 — REGNUM  Рост ВВП России во II квартале 2018 года составил 1,9% в годовом выражении. Такие данные приводит 10 сентября Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

«Объём ВВП России за II квартал 2018 года составил в текущих ценах 24 трлн 846,6 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В сравнении с I кварталом 2018 года показатель, по оценке Росстата, увеличился на 8,4%.

Напомним, в начале августа Росстат оценивал рост ВВП во II квартале в 1,7% в годовом выражении. Таким образом, показатель улучшен на 0,1%.

Ранее Минэкономразвития в своём новом ежемесячном докладе «Картина экономики» понизило прогноз по росту ВВП России в 2018 году с прежних 1,9% до 1,8%.

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