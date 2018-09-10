Медведев возглавил правительственную комиссию по модернизации экономики

Москва, , 16:58 — REGNUM Премьер-министр Дмитрий Медведев 10 сентября подписал постановление о формировании правительственной комиссии по модернизации экономики и инновационному развитию России, которую возглавил он сам. Об этом глава правительства сообщил сегодня на совещании с вице-премьерами.

Согласно постановлению, обнародованному пресс-службой кабинета министров, в задачи новой комиссии будет входить определение основных направлений и механизмов модернизации экономики и инновационного развития Росси, включая выработку мер государственной поддержки в данной сфере деятельности.

Комиссия займётся определением приоритетных направлений, форм и методов государственного регулирования в данной сфере, а также обеспечением координации деятельности органов власти, общественных объединений и организаций по вопросам модернизации экономики.

В состав комиссии вошли представители федеральных и региональных органов власти, бизнеса, научных, образовательных и других организаций. Среди членов комиссии — помощник президента России Андрей Белоусов, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, глава Сбербанка Герман Греф, владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, генеральный директор Qiwi Сергей Солонин и другие.