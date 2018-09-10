Уолл-стрит: Фондовый рынок США «устал бояться»

Нью-Йорк, США, , 16:57 — REGNUM После выходных американский фондовый рынок открылся в «зеленой зоне», 10 сентября передает агентство Reuters.

На открытии торгов Уолл-стрит индекс Dow Jones вырос на 75,37 пункта (0,29%), до 25 991,91 пункта. Индекс S&P 500 вырос на 9,71 пункта (0,34%), до 2881,39 пункта. Индекс Nasdaq вырос на 37,03 пункта (0,47%), до 7939,57 пункта.

Судя по всему, рынок «устал бояться» эскалации торгововой войны между США и Китаем, зато инвесторы водущевлены обещениями снижения налоговой нагрузки на бизнес.

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