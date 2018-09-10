В Узбекистане снимут с производства Chevrolet Captiva

Ташкент, , 16:58 — REGNUM В Узбекистане прекращается сборка автомобилей Chevrolet Captiva на производственных мощностях GM Uzbekistan, сообщили 10 сентября в пресс-службе компании.

В GM Uzbekistan отметили, что решение было принято в рамках глобальной стратегии компании General Motors. С 10 сентября в Узбекистане прекращен сбор заявок на приобретение данного автомобиля.

Напомним, Chevrolet Captiva поступил на автомобильный рынок Узбекистана в октябре 2007 года. Обновление моделей произошло в 2011 и 2017 году.

В конце августа автомобили GM Uzbekistan выросли в цене в среднем на 7,7%.

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