Северному Кавказу выделили 201 школьный автобус и 102 машины скорой помощи

Махачкала, , 16:36 — REGNUM Правительство РФ выделило Субъектам Северо-Кавказского федерального округа 293 единицы специализированного транспорта. Это 201 школьный автобус и 102 кареты скорой помощи. Документ об этом опубликован на сайте правительства РФ.

Регионам Северного Кавказа досталось следующее количество медицинского автотранспорта: Ставропольскому краю — 25, Кабардино-Балкарии — 20, Чечне — 19, Дагестану и Северной Осетии по 10, Ингушетии и Карачаево-Черкесии — по девять.

Школьных автобусов регионам СКФО выделено следующее количество: Дагестану — 70, Чечне — 47, Ставропольскому краю — 26, Карачаево-Черкесии — 22, Ингушетии и Северной Осетии — по 13, Кабардино-Балкарии — 10.

Вся автотехника для школ и организаций скорой медицинской помощи, как подчеркивается в документе, произведена в России. Всего по всем субъектам РФ будет распределено 895 автомобилей скорой медицинской помощи и 1327 школьных автобусов.

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