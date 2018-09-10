Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:55:39 МСК

Северному Кавказу выделили 201 школьный автобус и 102 машины скорой помощи

Экономика

Больше всего автотранпорта досталось Дагестану

Северному Кавказу выделили 201 школьный автобус и 102 машины скорой помощи
Светлана Шаповалова © ИА REGNUM
Школьный автобус

Махачкала, 10 сентября 2018, 16:36 — REGNUM  Правительство РФ выделило Субъектам Северо-Кавказского федерального округа 293 единицы специализированного транспорта. Это 201 школьный автобус и 102 кареты скорой помощи. Документ об этом опубликован на сайте правительства РФ.

Регионам Северного Кавказа досталось следующее количество медицинского автотранспорта: Ставропольскому краю — 25, Кабардино-Балкарии — 20, Чечне — 19, Дагестану и Северной Осетии по 10, Ингушетии и Карачаево-Черкесии — по девять.

Школьных автобусов регионам СКФО выделено следующее количество: Дагестану — 70, Чечне — 47, Ставропольскому краю — 26, Карачаево-Черкесии — 22, Ингушетии и Северной Осетии — по 13, Кабардино-Балкарии — 10.

Вся автотехника для школ и организаций скорой медицинской помощи, как подчеркивается в документе, произведена в России. Всего по всем субъектам РФ будет распределено 895 автомобилей скорой медицинской помощи и 1327 школьных автобусов.

Читайте также: Медведев выделил Ингушетии школьные автобусы и кареты скорой помощи

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Материальная база медицинских учреждений
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить