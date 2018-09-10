Клайпедский порт объявил об инвестициях «на 200 лет вперёд»

Клайпеда, Литва, , 16:34 — REGNUM В течение следующих трёх лет в инфраструктуру единственного литовского морского порта в Клайпеде будет инвестировано 407 млн евро. Об этом сегодня, 10 сентября, на пресс-конференции объявил глава порта Арвидас Вайткус, сообщает корреспондент ИА REGNUM. 94 млн евро из этих средств — помощь Евросоюза. Основная часть средств — 293 млн евро — будет потрачена на строительство и реконструкцию причалов. Будут реконструированы внешние ворота порта, расширены каналы и углублена акватория.

«Нам специалисты говорят, что то, что мы делаем — это инвестиция на 200 лет вперёд», — сказал Вайткус. Планируется строительство дополнительных железнодорожных веток для подвоза грузов в порт, строительство дорог. Всё это — вне планов строительства внешнего порта, концепция которого уже разработана, однако в рамках объявленного сегодня проекта модернизации порта 6 млн евро планируется выделить на первые предварительные работы подготовки конкретного проекта внешнего порта.

В администрации порта подчеркнули, что о масштабах объявленных работ говорит хотя бы тот факт, что за последние пять лет, с 2013 года, на все работы в порту было потрачено 173 млн евро.