Русская Арктика или Суэцкий канал? Борьба скорости и расчета

Москва, , 03:27 — REGNUM Важной вехой на пути развития Северного морского пути стал тестовый проход по российской Арктике сухогруза крупнейшей в мире морской транспортной компании Venta Maersk. Почему этот позитивный опыт еще не дает повода для крупного оптимизма и как оптимизировать сроки развития СМП, рассказывает корреспондент ИА REGNUM Анна Горохова.

Почти одновременно с датчанами из Maersk Северный морской путь тестировали их коллеги из китайской Cosco Shipping. Маршрут, позволяющий в идеале вдвое сократить время перевозки грузов по сравнению с классическим путем через Суэцкий канал, не может не привлекать внимания грузоперевозчиков. Вместе с тем, говорить о полноценной альтернативе СМП другим маршрутам пока что не приходится. Уж очень отдален этот путь от классических маршрутов. К тому же старые проверенные пути оборудованы необходимой инфраструктурой, которую на побережье Северного Ледовитого океана еще только предстоит развить.

И, наконец, погода в Арктике, как известно, отличается в худшую сторону от средиземноморско-африканской. А значит, те, кто стремится скорее к точной рассчетности времени поставки своего груза, могут предпочесть медленный, но проверенный Суэц, быстрому, но менее предсказуемому арктическому маршруту. Что же, все перечисленные неудобства СМП не отменяют всех его преимуществ и важности его развития, как для России, так и для всей мировой транспортной системы. Они всего лишь оттеняют рассуждения безудержных оптимистов, пытающихся предсказывать «победу СМП над Суэцем» уже в ближайшие годы.

Читайте подробности: Мы пойдем Севморпутем: зачем России свой «Суэцкий канал» в Арктике?

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