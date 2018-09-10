Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:54:11 МСК

В России появится сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий

Экономика

Подписание очередных соглашений прошло на форуме «Биотехмед-2018» в Геленджике

В России появится сеть централизованных клинико-диагностических лабораторий
felixioncool
Под микроскопом

Геленджик, Краснодарский край, 10 сентября 2018, 16:15 — REGNUM  Объединение в централизованные лабораторные службы позволит российским компаниям снизить себестоимость медицинских анализов и повысить их качество, в этом убеждены руководители трех предприятий, подписавшие соглашение с оператором проекта — «ИМЦ Концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех»), сообщает 10 сентября пресс-служба предприятия.

Из сообщения следует, что на очередном этапе формирования национальной лабораторной службы свои усилия договорились объединить производитель расходных материалов для лабораторной медицины «ГЕМ», лидер по производству лабораторного оборудования и реагентов для опытов «в пробирке» ГК «Диакон» и разработчик сорбционных технологий очищения крови «Эфферон». Подписание соглашений состоялось в рамках форума «Биотехмед-2018» в Геленджике (Краснодарский край).

Исполнительный директор госкорпорации «Ростех» Олег Евтушенко подчеркнул, что инициатива по созданию централизованной сети была поддержана участниками рынка, и она станет примером трансфера технологий, который позволит заместить в России материалы, производимые за рубежом.

Отмечается, что ранее к проекту концерна «Вега» по централизации лабораторной медицины присоединились Федерация лабораторной медицины (ФЛМ) и «БАРС Груп» (входит в Национальный центр информатизации госкорпорации «Ростех»). Планируется, что в 2021 году клинико-диагностические службы будут объединены по схожему принципу в десяти регионах страны.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Медицина
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить