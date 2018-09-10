Понедельник, 10 Сентября 2018 года
16:55:40 МСК

В сентябре в Казахстане будет запущено почти 500 км платных дорог

Экономика

Строительство выполняется с целью сокращения нагрузки на бюджет

Астана, 10 сентября 2018, 16:52 — REGNUM  В сентябре 2018 года в Казахстане запустят в эксплуатацию три новых участка платных автомобильных дорог общей протяженностью 471 км, сообщает 10 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

По его словам, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы по взиманию платы на участках Астана — Темиртау, Алма-Ата — Копчагай, Алма-Ата — Хоргос.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Касымбек заявил, что до 2022 года в Казахстане будет построено 10 тыс. км платных автомобильных дорог. Строительство выполняется с целью сокращения нагрузки на бюджет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане планируют построить 7 тыс. км платных автодорог

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Развитие автотранспортной инфраструктуры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить