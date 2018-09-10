В сентябре в Казахстане будет запущено почти 500 км платных дорог

Астана, , 16:52 — REGNUM В сентябре 2018 года в Казахстане запустят в эксплуатацию три новых участка платных автомобильных дорог общей протяженностью 471 км, сообщает 10 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на министра по инвестициям и развитию республики Жениса Касымбека.

По его словам, в настоящее время ведутся пусконаладочные работы по взиманию платы на участках Астана — Темиртау, Алма-Ата — Копчагай, Алма-Ата — Хоргос.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня Касымбек заявил, что до 2022 года в Казахстане будет построено 10 тыс. км платных автомобильных дорог. Строительство выполняется с целью сокращения нагрузки на бюджет.

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