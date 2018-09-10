Володин: Обсуждение проекта бюджета в Госдуме начнется до его внесения

Москва, , 15:57 — REGNUM Рассматривать основные параметры федерального бюджета на 2019−2021 годы депутатам необходимо уже сегодня, чтобы в нем было заложено финансирование всех приоритетных направлений. Как передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября, об этом журналистам заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Говоря о рассмотрении закона о бюджете, хочется подчеркнуть, что этот закон предполагает реализацию майского указа президента. Это решение, которого ждут люди, — вопросы повышения качества здравоохранения, образования, решение вопросов повышения темпов развития экономики. Все это отражено в майском указе президента и в бюджете все это должно быть отражено, найдены средства», — отметил Володин.

В связи с этим работа депутатов до внесения законопроекта о федеральном бюджете будет посвящена обсуждению его основных параметров и необходимого финансирования поставленных президентом PФ Владимиром Путиным задач.

«Нам сейчас уже необходимо приступать к рассмотрению законопроекта о бюджете с тем, чтобы к 1 октября — а именно этот срок определен как окончательная дата внесения (законопроекта) правительством — нам было бы правильно в профильных комитетах рассмотреть бюджет в нулевом чтении», — заявил Володин.

Он также напомнил, что 11 сентября Госдума проводит первое пленарное заседание осенней сессии, которая будет короткой и продлится четыре месяца.

Ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») говорил о том, что законопроект о федеральном бюджете может быть внесен в Госдуму 30 сентября.