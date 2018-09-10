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Киев намерен потратить $60 млрд на обновление транспортной сети Украины

Экономика

Более половины средств будет выделено из бюджета

Киев, 10 сентября 2018, 15:52 — REGNUM  Украина потратит $60 млрд на транспортную стратегию до 2030 года, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, сообщает 10 сентября «112 Украина».

По его словам, больше половины расходов Киев обеспечит за счет бюджета, оставшаяся часть будет финансироваться при помощи государственно-частных концессий и прямых заимствований.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что украинскую столицу и аэропорт «Борисполь» соединят высокоскоростной железнодорожной линией. Также отмечалось, что летом в «Борисполе» уже начали строить посадочные платформы для скоростной линии.

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Развитие автотранспортной инфраструктуры
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