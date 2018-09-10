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В технопарке «Русский» появится «единое окно» для выхода на рынки стран АТР

Экономика

Создаваемый технологический хаб для предпринимателей позволит им расширить международные контакты

Владивосток, 10 сентября 2018, 15:42 — REGNUM  Создание в технопарке «Русский» в Дальневосточном федеральном университете (ДВФУ) высокотехнологичного хаба позволит местным предприятиям выстраивать работу с институтами развития Дальнего Востока и обеспечит выход на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), сообщает 10 сентября пресс-служба вуза.

«Сотрудничество с институтами развития позволит нам в упрощенном режиме принимать в Технопарке «Русский» новых технологических резидентов из регионов Дальнего Востока. Задача технопарка — стать для них единым окном выхода на рынки АТР», — сказал ректор ДВФУ Никита Анисимов.

Отмечается, что хаб для предпринимателей будет создан на основании соглашения, подписанного на IV Восточном экономическом форуме. Участниками этого соглашения стали ДВФУ, Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, Корпорация развития Дальнего Востока и Агентство по привлечению инвестиций.

Напомним, технопарк «Русский» — совместный проект ДВФУ, Фонда «Сколково» и более 30 организаций. Он был открыт на ВЭФ-2017 и реализуется в рамках утвержденной правительством России концепции развития одноименного острова во Владивостоке. В настоящее время резидентами технопарка стали 58 компаний со всей России.

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Восточный экономический форум
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