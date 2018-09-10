Вице-премьеры Италии договорились о национализации дорог

Рим, , 15:38 — REGNUM Компания Autostrade, частный оператор итальянских платных дорог, будет национализирована, заявил в понедельник, 10 сентября, вице-премьер Италии Луиджи Ди Майо, сообщает Primo Piano.

По словам Ди Майо, его коллега по правительству, лидер второй из сформировавших коалиционное правительство партий — вице-премьер Маттео Сальвини согласен с этой позицией.

Ди Майо отметил, что у национализации компании-оператора есть лишь две, равно негативные, альтернативы: предоставить компании, которую правительство считает виновной в обрушении моста Моранди в Генуе, возможность работать и дальше, либо «колонизация зарубежным концессионером».

Ранее рассматривалась возможность привлечения китайских компаний к управлению итальянскими платными дорогами, а премьер-министр Джузеппе Конте отмечал, что национализация платных дорог — не единственный сценарий. Однако Конте играет в правительстве роль медиатора, и если Ди Майо и Сальвини действительно достигли договоренности, то решение будет принято.

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14 августа в результате обрушения построенного в 1967 году моста Моранди погибли 43 человека. В качестве основных причин трагедии рассматриваются конструктивные недостатки моста и некачественное техническое обслуживание.

Итальянские власти считают ответственной за трагедию компанию Autostrade, «дочку» группы Benetton, концессионера итальянских платных дорог. Кроме того, в правительстве считают виновными и своих предшественников, которые заключали концессионные соглашения на несправедливых условиях.

Правоохранительные органы намерены предъявить обвинения в массовом убийстве с отягчающими обстоятельствами 20 гражданам, среди которых — менеджеры Autostrade и сотрудники министерства инфраструктуры. Правительство, в свою очередь, может разорвать концессионный контракт с группой Benetton без выплаты компенсации и взыскать с группы крупный штраф в размере до 150 млн евро.

Также власти намерены вложить 150 млрд евро в модернизацию дорожной инфраструктуры и пересмотреть все концессионные соглашения в этой сфере с частными компаниями. Обсуждается вопрос о ренационализации отрасли и о судебных исках против политиков, заключавших договоры с частным бизнесом «на несправедливых условиях».