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Два частных лоукостера зайдут на Украину до конца 2018 года

Экономика

Обе авиакомпании будут спонсироваться как украинскими, так и зарубежными инвесторами

Киев, 10 сентября 2018, 15:34 — REGNUM  Украина примет к концу 2018 года две новые частные авиакомпании, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с главой представительства ЕС на Украине Хьюгом Мингарелли, сообщает 10 сентября УНИАН.

По его словам, инвесторами в развитие авиакомпаний будут как украинский, так и зарубежный бизнес. Ожидается, что компании будут работать в сфере низкобюджетных перевозок. Омелян добавил, что авиакомпании начнут работу на Украине сразу после того, как пройдут все регистрационные процедуры.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что услугами авиакомпаний на Украине пользуются от 5 до 7% граждан. При этом министр инфраструктуры считает, что правительство может увеличить эту цифру до 50%.

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Авиаперевозки
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