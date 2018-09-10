Два частных лоукостера зайдут на Украину до конца 2018 года

Киев, , 15:34 — REGNUM Украина примет к концу 2018 года две новые частные авиакомпании, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во время встречи с главой представительства ЕС на Украине Хьюгом Мингарелли, сообщает 10 сентября УНИАН.

По его словам, инвесторами в развитие авиакомпаний будут как украинский, так и зарубежный бизнес. Ожидается, что компании будут работать в сфере низкобюджетных перевозок. Омелян добавил, что авиакомпании начнут работу на Украине сразу после того, как пройдут все регистрационные процедуры.

Напомним, ранее Омелян заявлял, что услугами авиакомпаний на Украине пользуются от 5 до 7% граждан. При этом министр инфраструктуры считает, что правительство может увеличить эту цифру до 50%.