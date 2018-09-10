«Нафтогаз» выкачает из населения ещё 5 млрд на повышении цен газа — эксперт

Киев, , 15:27 — REGNUM Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украина» увеличит прибыль на 4,953 млрд долл в результате повышения цены на газ для населения до 13 тыс грн. (460 долл). Об этом 10 сентября написал на своей странице в Фейсбуке эксперт в сфере энергетики Юрий Корольчук.

«Нафтогаз» получит 140 млрд. грн от повышения цены на газ… За месяц до начала отопительного сезона 2018−2019 гг. правительство Гройсмана подтвердило, что цена на газ для населения и теплокоммунэнерго (ТКЭ) должна вырасти до так называемого рыночного уровня в 12−13 тыс. грн. В ситуации повышения цены наибольшую выгоду получает компания «Нафтогаз Украины», — напомнил Корольчук.

Он сообщил, что основную прибыль «Нафтогаза» составляют дотации из госбюджета.

«Исключительно благодаря продолжению дотаций на газ «Нафтогаз» может претендовать на получение от бюджета ежегодно 130−150 млрд. грн (4,5−5,5 млрд. долл.)… На этот год в «Нафтогазе» предусмотрели фонд в 720 млн грн (25,4 млн долл — ред.) для выплаты бонусов. По сравнению с 2017 г. расходы на оплату труда возрастут в 3,7 раза. Итак, миф о прибыльности «Нафтогаза» развеялся сам собой. Если бы не было поддержки правительства и бюджета, то Коболев и «Нафтогаз» заявляли бы не о победах, а о поражении своей так называемой газовой реформы», — добавил Корольчук.

Эксперт напомнил, что за последние три года «Нафтогаз Украины» получил из государственного бюджета 200,8 млрд. грн (7,105 млрд долл).

«Именно поэтому «Нафтогаз» является основным лоббистом повышения цены на газ для населения… А дотации для «Нафтогаза» уже в 2019 году вырастут до 140−150 млрд. грн (до 5,307 млрд долл.). За три года «Нафтогаз» получит как минимум 450 млрд. грн или 16 млрд. долл… Если избежать повышения цены на газ не удастся, то власть должна вернуть контроль за «Нафтогазом». Это даст возможность контролировать процесс использование финансов для закупки импортного газа в ЕС и контролировать движение дотационных средств, которые правительство выделяет «Нафтогазу». Это потребует также контроля со стороны Украины действий наблюдательного совета «Нафтогаза», который фактически и поддерживает усиление монопольного положения «Нафтогаза», — подытожил Корольчук.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября в Киев прибыла миссия Международного валютного фонда. Глава миссии Рон ван Роден провел переговоры с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом. МВФ требует, чтобы правительство Украины продолжило процесс приватизации гособъектов, повышения цен на газ и запустило рынок земли. До конца текущего года Украина должна вернуть около $500 млн по евробондам и около $580 млн за обслуживание долгов перед МВФ.

Напомним, 28 августа Кабмин Украины продлил до 1 октября действие постановления, которое устанавливало фиксированную цену на газ в размере 6958 грн (244 долл) за 1000 м³ (6,958 грн или 0,24 долл за 1 куб.м. газа) для населения, религиозных организаций и теплокоммунэнерго.