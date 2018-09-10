В Литве у 2/3 пенсионеров увеличилась пенсия

Вильнюс, , 15:23 — REGNUM Литовский государственный фонд социального страхования SODRA сегодня, 10 сентября, привёл статистику пересчёта пенсий по старости, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Согласно данным фонда, пенсию к сентябрю уже пересчитали 450 тыс. пенсионеров, которые в среднем получили пенсии на 9 евро больше. Пересчитать осталось у 150 тыс. пенсионеров, что обещают сделать до конца сентября.

В фонде подчёркивают, что пересчёт касается всех месяцев 2018 года. Таким образом, пенсионер с 30-летним стажем, у которого с сентября пенсия увеличилась, например, на 8 евро, также получает единоразовую надбавку в 64 евро за прошедшие 8 месяцев 2018 года. Пенсия увеличена пропорционально трудовому стажу. Пенсионеры с трудовым стажем в 45 лет получат надбавку в среднем по 12 евро.

Средняя пенсия в Литве при необходимом трудовом стаже на июль 2018 года составляла 323,75 евро.