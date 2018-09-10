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По итогам 2018 года инфляция в России может превысить 3,5% — Минфин РФ

Экономика

Влияние различных факторов может привести к росту инфляции до показателей выше 3,5%

Москва, 10 сентября 2018, 15:09 — REGNUM  Несмотря на имеющиеся риски того, что инфляция в России по итогам 2018 года превысит уровень в 3,5%, вероятность такого развития событий невысока. Об этом 10 сентября рассказал журналистам замглавы Минфина РФ Владимир Колычев.

По его словам, в ведомстве считают, что на рост показателя в августе повлияла продовольственная инфляция. Колычев подчеркнул, что влияние различных факторов может привести к росту инфляции до показателей выше 3,5%, но риск этого невелик.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Министерства экономического развития России Максим Орешкин заявил, что его ведомство изменило свои прогнозы по росту инфляции в начале 2019 года. По его словам, показатель может превысить целевое значение в 4% и достигнуть 5%.

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Инфляция
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