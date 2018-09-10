Евро превысил уровень в 81 рубль впервые с весны 2016 года

Москва, , 14:54 — REGNUM Курс европейской валюты на Московской бирже впервые за два года превысил отметку в 81 рубль. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13:00 мск курс российской национальной валюты составил 81,09 рубля за евро. Следует отметить, что в последний раз €1 стоил дороже 81 рубля 1 марта 2016 года. Американский доллар также вырос на 0,27%, до 70,10 рубля.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября, торги по рублю открылись падением курса национальной валюты. Против доллара США просадка российской валюты составила 0,22%, против евро 0,04%.

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