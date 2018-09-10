В России на год будет продлена «заморозка» пенсионных накоплений

Владивосток, , 14:43 — REGNUM В Минтруде России допускают вероятность продления «заморозки» пенсионных накоплений граждан страны до 2021 года. Об этом глава ведомства Максим Топилин сообщил 10 сентября журналистам во Владивостоке.

По его словам, Министерство финансов РФ не успеет в осеннюю сессию определиться с моделью накопительной системы пенсий, основанной на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), и продлит «заморозку» на один год — с 2020 до 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября в ходе Московского финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что накопительную систему пенсий, основанную на индивидуальном пенсионном капитале (ИПК), в России можно будет запустить через два года.

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