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«Большой плюс пенсионной реформы – увеличение размера пенсий»

Экономика

Пенсионеры не очень богатые люди, поэтому для них это значительное подспорье, заявила эксперт

Киров, 10 сентября 2018, 14:15 — REGNUM  Пенсионную реформу нужно проводить обязательно, и в рамках этой реформы повышать пенсионный возраст, потому что пенсионеры в России, выйдя на пенсию, продолжают работать. В возрасте 55−60 лет они полны сил и энергии, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Кировского областного отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» Надежда Большакова.

Для многих выход на пенсию — это душевная травма, потрясение, они чувствуют свою ненужность и начинают болеть. Чтобы жить долго, надо работать, поэтому в повышении пенсионного возраста ничего страшного нет.

«Большой плюс пенсионной реформы — увеличение размера пенсий нынешним пенсионерам. Они, мягко говоря, не очень богатые люди, поэтому для них это значительное подспорье. Это очень важно, что власти проявляют заботу о людях старшего возраста», — высказала свое мнение Большакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»

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Повышение пенсионного возраста
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