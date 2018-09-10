Глубина разработки рудника «Скалистый» превысила два километра

Норильск, Красноярский край, , 14:04 — REGNUM Рабочие рудника «Скалистый» компании «Норникель» достигли проектной отметки в 2056 метров. В настоящее время объект является самым глубоким рудником в Евразии, сообщила 10 сентября пресс-служба предприятия.

Основную добычу на «Скалистом» обеспечивают три ствола, а работы ведутся на глубине 700−900 метров. Общая протяженность действующих подземных горных выработок составляет более 100 км.

В соответствии с концепция развития сырьевой базы «Норникеля», в этом месте ведется строительство еще двух стволов с таким расчетом, чтобы к 2030 году добиться прироста добычи руды на 12,5% (с 2,2 млн тонн в настоящее время до 2,4 млн тонн). Общая сумма инвестиций в проект составит порядка 134 млрд рублей.

Отмечается, что «Скалистый» укомплектован современными средствами автоматизации и необходимым количеством горной-проходческой техники (29 единиц) и носит звание самого инновационного горного предприятия компании.

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