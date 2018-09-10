Свердловское Заксобрание рассмотрит пенсионные поправки 25 сентября

Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM Депутаты свердловского Заксобрания рассмотрят поправки, касающиеся изменений в пенсионной системе, 25 сентября. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном парламенте.

Заседание будет внеочередным. Его дату определил прошедший 10 сентября совет парламента, который провела спикер Заксобрания Людмила Бабушкина.

Напомним, на заседание Заксобрания вынесут два законопроекта. Один из них касается сохранения медицинским работникам единовременных пособий при выходе на пенсию и сохранение льгот по компенсациям расходов на услуги ЖКХ и жильё. Вторым проектом предусматриваются льготы по транспортному налогу.

Если депутаты это одобрят, то поправки вступят в силу 1 января.

Напомним, президент России Владимир Путин 29 августа поставил задачу сохранить льготы тем гражданам, которые достигли 60 лет у мужчин и 55 у женщин. Подобные поправки в законодательство вносят все регионы страны.