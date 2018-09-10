Понедельник, 10 Сентября 2018 года
15:36:25 МСК

В Киеве начали капитальный ремонт метромоста через Русановский пролив

Экономика

Русановский метромост является продолжением моста Метро

Киев, 10 сентября 2018, 13:42 — REGNUM  Капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив начали в Киеве, сообщает 10 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, рабочие планирую усилить пролетные строение Русановского метромоста, отремонтировать опоры и дорожное покрытие. На данный момент начат первый этап — ремонт двух полос в сторону центра Киева. Старое асфальтобетонное покрытие уже снято, идут работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов.

Напомним, Русановский метромост был открыт в Киеве в 1965 году как продолжение моста Метро. Ранее соавтор проекта моста Георгий Росновский заявлял, что без капитального ремонта метромост может рухнуть в любое время. Администрация Киева пообещала отремонтировать мост до 2021 года.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство мостов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить