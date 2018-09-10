В Киеве начали капитальный ремонт метромоста через Русановский пролив

Киев, , 13:42 — REGNUM Капитальный ремонт моста Метро через Русановский пролив начали в Киеве, сообщает 10 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, рабочие планирую усилить пролетные строение Русановского метромоста, отремонтировать опоры и дорожное покрытие. На данный момент начат первый этап — ремонт двух полос в сторону центра Киева. Старое асфальтобетонное покрытие уже снято, идут работы по разборке мостового полотна и конструкций деформационных швов.

Напомним, Русановский метромост был открыт в Киеве в 1965 году как продолжение моста Метро. Ранее соавтор проекта моста Георгий Росновский заявлял, что без капитального ремонта метромост может рухнуть в любое время. Администрация Киева пообещала отремонтировать мост до 2021 года.