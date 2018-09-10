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Литовские экономисты обещают населению «неприятные сюрпризы»

Экономика

Цены на продукты могут вырасти, а виной тому – засушливое лето

Литовские экономисты обещают населению «неприятные сюрпризы»
Иван Шилов © ИА REGNUM
Литва

Вильнюс, 10 сентября 2018, 13:38 — REGNUM  В Литве инфляция снижается третий месяц подряд и в августе 2018 года составляла 2,1%, объявил сегодня, 10 сентября, Банк Литвы (Центробанк), сообщает корреспондент ИА REGNUM. Однако, по словам старшего экономиста отдела макроэкономики и прогнозирования ЦБ Литвы Паулюса Моркунаса, в оставшуюся часть года стоит ожидать «неприятных сюрпризов», и вызваны они — засушливой погодой и плохим урожаем зерновых.

В 2018 году, отметил экономист, урожай плохой как в Литве, так и в целом в Евросоюзе. Это создаёт условия для повышения цен на зерно и мучные изделия. Если цены на эти категории поднимутся, то появится и цепная реакция. Из-за повышения цен на корм для животных, повысится и цена на мясо. Похожий сценарий не исключён и в овощеводстве.

При этом всё это может произойти на фоне стабильно растущих цен на услуги в Литве. На рост влияют растущие зарплаты. На фоне кадрового кризиса, который и провоцирует рост зарплат, эксперты не видят предпосылок для снижения темпов роста цен на услуги.

Ещё один фактор — возможный рост цен на отопление в зимний сезон. Он может быть вызван ростом цен на природный газ, который увеличивается из-за роста потребностей как в азиатском, так и в европейском регионах. Кроме того, твёрдое топливо в Литве увеличилось в цене за год сразу на 20%.

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Экономика Литвы
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