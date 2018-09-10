Центробанк может повысить ставку, чтобы сбить панику рубля

Москва, , 13:34 — REGNUM Центробанк РФ стоит перед выбором: регулятору нужно уравнять падение рубля, но при этом не допустить значительного ускорения инфляции, поэтому вероятность повышения ключевой ставки высока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил начальник отдела экспертов фондового рынка «БКС Брокер» Василий Карпунин.

«Перед регулятором стоит непростая задача. Нужно сбить панику в рубле и обваливающихся гособлигациях. Учитывая рост ставок на денежном и долговом рынках, все больше шансов на то, что Центробанк все-таки примет решение о повышении ставки», — считает Карпунин.

По его словам, такое решение ЦБ могло бы позитивно сказаться на рубле, но эффект был бы краткосрочным.

«При этом само по себе повышение ставки негативно для экономики, так как тормозит инвестиционную активность. При этом кредиты снова дорожают, еще сильнее угнетая экономический рост», — отмечает Карпунин.

Он уверен, что решение ЦБ о сохранении или изменении показателя ключевой ставки будет зависеть от того, как изменится ситуация в экономике к пятнице, 14 сентября, когда регулятор соберется на очередное заседание совета директоров.

«В базовом сценарии ЦБ сохранит ставку. Однако если общая негативная рыночная тенденция предыдущей недели в рубле, а также на долговом и денежном рынках продолжится, то можно будет рассчитывать на ужесточение политики Центробанка и повышение ставки с 7,25% до 7,5%», — предполагает Карпунин.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки в пятницу, 14 сентября, когда пройдет заседание совета директоров ЦБ. В свою очередь, помощник президента РФ Андрей Белоусов отметил, что повышение показателя будет возможно и ожидаемо, но нежелательно. Если ЦБ примет решение повысить ключевую ставку, то это будет первое повышение показателя с 2017 года.

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