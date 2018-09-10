«Укрпочта» подняла цену на свои услуги на 40%

Киев, , 13:30 — REGNUM На 40% повысилась стоимость доставки письменной корреспонденции через «Укрпочту», сообщает 10 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, стоимость посылок по Украине средним весом 2,5 кг увеличилась на 15%. Повышение произойдет в два этапа: 10 сентября и 1 января 2019 года. С 10 сентября стоимость неприоритетного письма весом до 50 г увеличится на 40%, а на втором этапе — еще на 14%. Стоимость посылок весок 2,5 кг увеличится на первом этапе на 15%, на втором этапе — еще на 9%.

Напомним, с 1 января на Украине вступило в силу решение об изменении предельных тарифов на универсальные услуши почтовой связи.