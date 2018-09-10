«Для экономики актуально сохранить активно работающую женщину»

Нижний Новгород, , 12:58 — REGNUM Инициатива о проведении пенсионная реформа очень своевременная, вопрос актуальный. В настоящее время как никогда на экономическом и социальном пространстве очень актуально сохранить активно работающую женщину. Сегодня женщины в 55 лет выглядит гораздо моложе, они занимаются собой — ходят в фитнес, к косметологу, следят за своим здоровьем, это активные, цветущие, полные жизни и энергии женщины, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Нижегородской региональной общественной организации «Женщины Нижегородского края» Ольга Шумакова.

«Некоторые эксперты записывают женщин в этом возрасте в бабушки, то есть им надо выйти на пенсию, чтобы сидеть с внуками. Но современная женщина не хочет сидеть дома на пенсии. И в 60 лет, и в 65 лет женщины со слезами уходят с работы на пенсию, давая дорогу молодым. Женщины очень высоко ценят работу в коллективе, и роль бабушки устраивает не всех. Большинство хотят работать, приносить пользу государству и быть в курсе всего происходящего», — отметила эксперт.

Гражданам надо поднимать, выпрямлять и заботиться об отечественной экономике. Надо помогать стране. Сегодня ситуация как на войне (а США практически ведет против России экономическую войну), а на войне надо понимать и доверять друг другу, и если правительство и президент РФ Владимир Путин сочли необходимым обратиться к народу за пониманием и за помощью, то нужно помочь государству. Обрыгивать то, что происходит в стране, значит предавать её. Каждому гражданину нужно встать на свое место и включиться в работу.

«В развитых странах выход на пенсию женщин в 60 лет — это норма. И России надо стремиться к этому. Сейчас в стране начинают делать большие шаги по здоровому образу жизни, по тому, чтобы переобучать пенсионеров, наладить медицинскую поддержку. России только в начале пути, победы ещё впереди, а людям стоит засучить рукава и работать на благо Родины», — высказала свое мнение Шумакова.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»