Монгольские учителя продолжают забастовку, теперь сидя

Улан-Батор, , 12:51 — REGNUM Профсоюз научных и образовательных организаций Монголии провел сегодня, 10 сентября, сидячую забастовку учителей. Она продолжалась с 11.00 до 13.00 часов по местному времени. Участники держали в руках лозунги «Учителя — не роботы», «Остановите трудовую эксплуатацию!», а также выкрикивали требования об увеличении зарплаты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Перечень своих требований они направили в парламент, правительство и отдельно в министерство образования, культуры, науки и спорта Монголии.

В частности, они хотят увеличения основной зарплаты работников сферы науки и образования на 15% с первого сентября 2018 года, выплаты разовой суммы в размере 300 тыс. тугриков с 1 октября 2018 года, а также повышения зарплату работников сферы образования и науки не меньше чем на 50% с 1 сентября 2019 года. При этом должны быть погашены все задолженности по зарплате учителям, которые участвовали в забастовке.

По словам организаторов, с 10 сентября число бастующих увеличилось. До этого момента в акции протеста принимали участие только столичные школы, но 10 сентября к ним присоединились еще 174 школы, в том числе и из провинции.

Участники акции протеста заявили, что не хотят причинять ущерб школьникам, но существовать на нынешнюю зарплату больше не согласны.

«Рабочие из Северной Корей, которые работают у нас в строительстве, получают в месяц 500 долларов, тогда как мы, учителя получаем 200 долларов. Это несправедливо. От зарплат учителей зависит будущее Монголии», — заявил один из участников митинга.

После сидячей забастовки министр труда Монголии предложил организовать встречу с представителями профсоюза, но данных о результатах этой встречи пока нет.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2017 года учителя дважды организовали всеобщую забастовку, сегодняшняя сидячая забастовка также является второй. Ранее в мае 2018 года представители профсоюза научных и образовательных организации организовали сидячую забастовку на центральной площади.

3 сентября монгольские учителя начали очередную бессрочную забастовку. В конце августа правительство Монголии приняло решение повысить зарплаты госслужащим с 1 сентября на 8−30%, но эта сумма не устроила учителей. Они потребовали повысить зарплаты на 15% с 1 сентября и на 50% — с первого января 2019 года.

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