Комитет Госдумы поддержал освобождение аэропортов от уплаты НДС

Москва, , 12:20 — REGNUM Комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении правительственный законопроект, направленный на освобождение аэропортов от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) за обслуживание самолетов, передает корреспондент ИА REGNUM 10 сентября.

В частности, законопроект наделяет правительство правом решать, какие услуги по обслуживанию воздушных судов могут не облагаться налогом. Речь идет о судах, которые выполняют международные рейсы.

«Предлагается сохранить освобождение от НДС в отношении услуг по навигационному обслуживанию, так как там сложно ввести раздельный учет, а в отношении обслуживания воздушных судов, дифференцировать. Для воздушных судов, которые обслуживают внутренние рейсы, принять общую ставку НДС — скорее всего, 20%, если закон вступит в силу с 2019 года. И нулевую ставку в отношении услуг по обслуживанию самолетов, выполняющих международные рейсы», — заявил замминистр финансов Илья Трунин в ходе заседания комитета Госдумы.

При этом он напомнил, что НДС, выставленный аэропортам за обслуживание самолетов, не относится к услугам конечного потребления, а поэтому возмещается из федеральный бюджета или принимается к налоговому вычету.

«Мы предлагаем дать возможность аэропортам принимать на вычет входной НДС, который они несут в отношении услуг по обслуживанию воздушных судов. Как раз это дополнительный ресурс для содержания конструкций аэропорта», — отметил Трунин.

По расчетам правительства, благодаря нововведению с учетом всех поступлений и уменьшений в бюджетную систему РФ поступит порядка 14,203 млрд рублей с течение 2018−2021 годов.

В первом чтении законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 12 сентября.